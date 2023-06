Juve, Allegri ‘si conferma’: “L’anno prossimo faremo meglio”

(Adnkronos) – “L’anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore”. La Juve si prepara a chiudere l’annata e Massimiliano Allegri pensa al futuro. Il tecnico, che ha un contratto valido fino al 2025, alla vigilia del match sul campo dell’Udinese parla di programmazione per il 2023-2024 mentre i rumors di mercato non escludono un avvicendamento sulla panchina bianconera dopo il biennio negativo targato Allegri: zero trofei, gioco deludente, squadra mai in corsa per lo scudetto.

“A fine campionato si farà il punto, come si fa sempre, sia che si vinca sia che vada meno bene. Mi aspetto una reazione dalla squadra, che si è impegnata al massimo anche nelle ultime partite, ma i ragazzi non sono robot, la stagione è stata dura e ha messo a prova l’equilibrio. Potevamo giocarci una speranza di raggiungere la Champions, ma non è successo. Vogliamo chiudere bene a Udine, veniamo da due sconfitte e dobbiamo provare a centrare la qualificazione in Europa League”, dice Allegri. Una settimana fa, il tecnico è stato criticato da buona parte della tifoseria per la dichiarazione (“Sapevo che sarebbe stato difficile vincere, se avessi voluto vincere sarei andato da un’altra parte”).

“Sapevo che avrei avuto difficoltà a vincere: quando sono tornato, era in fase di costruzione. Diverso è avere l’ambizione di vincere sempre, ma su questo sono sempre stato molto chiaro. Così come non è in dubbio il mio entusiasmo. Sono tornato alla Juventus con grande entusiasmo, in questi 2 anni sono state fatte buone cose anche se non abbiamo vinto trofei. In questa stagione abbiamo inserito 5 ragazzi in prima squadra, sono un patrimonio per la società. L’anno prossimo sarà diverso, dobbiamo capire che competizioni faremo, Conference o Europa League, e da lì partirà la pianificazione. Poi il 10 luglio riprenderemo ad allenarci”, dice Allegri. “Dopo la fine del campionato sapremo con chiarezza cosa faremo la prossima stagione e partendo da questo la società farà le sue valutazioni, pensando ai bilanci che devono essere rispettati. Io sono convinto che potremo fare un’ottima stagione”.