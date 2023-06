Murgia: “Saluto romano a parata 2 giugno”. FdI: “Fake news e paranoie” – Video

(Adnkronos) – “Ieri alla parata militare del 2 giugno, sotto gli occhi impassibili del Presidente Mattarella, è successo anche questo”. Inizia così il post di Michela Murgia su Instagram. Post accompagnato da un video in cui appare in sovrimpressione la scritta ‘Entra in parata col saluto romano’. “Tutto normale, perché sono anni che va avanti il processo di normalizzazione – scrive ancora la scrittrice – Se il senso del video non fosse chiaro, cercate ‘X flottiglia MAS’ su Wikipedia. Vi sarà subito chiaro perché La Russa sorrida tanto e faccia il segno della vittoria. (Ma che serve ancora per capire cosa sta accadendo?).

“Sono farneticanti le accuse della scrittrice Murgia a un nostro militare, membro di un reparto della Marina, di aver fatto il saluto romano durante la tradizionale parata del 2 giugno – dice il senatore di FdI, Raffaele Speranzon – Certa sinistra, totalmente priva di argomenti concreti per attaccare il governo Meloni, continua ad agitare in modo paranoico l’inesistente spettro del fascismo, persino arrivando a tracciare surreali ricostruzioni attorno a un evento, qual è appunto la parata del 2 giugno, che è simbolo di unità nazionale. Paranoie e farneticazioni tipiche della sinistra italiana totalmente disinteressata ai veri problemi degli italiani”.

Sulla stessa linea la deputata Maria Grazia Frjia: “Siamo alle solite: anche oggi bisogna subire le fake news diffuse da certa sinistra e dai suoi sodali. Ieri è circolato sui social un video in base al quale alla parata del 2 giugno, dinanzi all’impassibile ed evidentemente consenziente Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un reparto della Marina avrebbe fatto il saluto romano rivolgendosi alla tribuna delle autorità – spiega – Chiaramente, basta guardare il video e avere un minimo di conoscenza del linguaggio e gestualità militare, per capire che si trattava del saluto militare, interpretato maliziosamente da chi non sa più come attaccare il governo Meloni. Non serve essere esperti di storia delle forze armate per capirlo. Leggere qualche libro in più aiuterebbe a risparmiarsi qualche figuraccia”.

Anche per Stefano Maullu, deputato di FdI, “la scrittrice ama le polemiche ma non si informa e cita a sproposito anche la X Mas, il saluto fatto da un incursore del Comsubin, che è un classico saluto militare rivolto alle autorità così come il grido 10ª richiama le straordinarie gesta valorose degli uomini della Decima Flottiglia Mas”.

“Tra farneticanti accuse, paranoie e fake news a sinistra si fa scempio della storia e si confonde un saluto militare rivolto alle Autorità con un saluto romano. Nel corso della Parata del 2 giugno, il Presidente del Senato La Russa ha rivolto applausi convinti e di stima a tutti i reparti che hanno sfilato. Se qualcuno non conosce la storia del GOI (Gruppo Operativo Incursori) lo invitiamo a studiare così da evitare in futuro ulteriori brutte figure”. Così Emiliano Arrigo, portavoce del Presidente del Senato.