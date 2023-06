(Adnkronos) – Novak Djokovic accede alle semifinali del Roland Garros 2023. Il serbo, numero 3 del mondo e del seeding parigino, nei quarti ha superato in quattro set con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 in 3 ore e 38 minuti il russo Karen Khachanov, numero 11 Atp, qualificandosi per la 45esima semifinale in uno Slam.