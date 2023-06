Messi verso Inter Miami, futuro è negli Usa

(Adnkronos) – Leo Messi verso l’Inter Miami. Sono le ore decisive per definire il futuro del 35enne fuoriclasse argentino campione del mondo. Nonostante la sua prima opzione fosse tornare al Barcellona, ​​Messi ha dovuto accantonare il sogno catalano: la Pulce a fine mese lascerà il Psg e non tornerà in Spagna, nonostante il club abbia ricevuto ieri il benestare della Liga per il piano di Financial Fair Play. La squadra catalana non ha fatto alcuna offerta al fuoriclasse di Rosario ed è stata definitivamente accantonata la possibilità di un ritorno del calciatore in Catalogna, secondo quanto riporta la stampa argentina. Dato questo scenario, e con la necessità di definire a breve come proseguirà la sua carriera, Leo, che il 24 giugno compirà 36 anni, ha sul tavolo le offerte dell’Inter Miami degli Stati Uniti e dell’Al Hilal dell’Arabia Saudita.

In questo momento, nonostante l’offerta del calcio arabo lo renderebbe l’atleta più pagato al mondo, l’opzione di giocare nella Mls sta guadagnando terreno. Messi e la sua famiglia conoscono bene la città di Miami, hanno proprietà e attività in Florida e pensano che il processo logico di adattamento potrebbe essere più facile. L’Inter Miami, la squadra di David Beckham, sogna da qualche stagione di ingaggiare il fuoriclasse argentino. L’offerta è di un contratto per quattro stagioni: l’arrivo di Messi sarebbe uno spot straordinario in vista della Coppa del Mondo che gli Usa organizzeranno insieme a Canada e Messico nel 2026.

Intanto il club saudita dell’Al Hilal, che cerca una figura di altissimo livello da contrapporre nel campionato a Cristiano Ronaldo, arrivato ad Al-Nassr lo scorso anno, ha fatto a ‘La Pulga’ un’offerta di 400 milioni di dollari a stagione, cifra mai pagata prima ad un calciatore.