Bimba morta in auto a Roma, padre indagato per abbandono di minore

(Adnkronos) – Sarà conferito domani l’incarico dalla Procura di Roma per svolgere l’autopsia sul corpo della bimba di 14 mesi morta ieri dopo essere stata dimenticata dal padre nel sedile posteriore dell’auto alla Cecchignola. L’uomo, un carabiniere di 45 anni, è indagato, come atto dovuto, per abbandono di minore.

L’auto è sotto sequestro per consentire i rilievi.

I genitori, ancora sotto choc, sono stati sentiti ieri dagli inquirenti, che ritengono si tratti di una tragica fatalità. A condurre le indagini, coordinate dalla Procura, sono i carabinieri della compagnia Eur e del Nucleo investigativo.