Incidente ad Arezzo, furgone finisce fuori strada: morto 58enne

(Adnkronos) – Un uomo di 58 anni è morto per le ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte, intorno alle 2, a Palazzo del Pero, frazione del comune di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est con un’automedica di Arezzo e un’ambulanza della Misericordia, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida di un furgone che, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada. Le condizioni del 58enne sono apparse subito gravissime: è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo, dove però è deceduto.

Incidente stradale anche a Camucia frazione del comune di Cortona, sempre in provincia di Arezzo, la scorsa notte alle 1,54: i dei mezzi 118 della Asl Toscana Sud Est se stanotte sono intervenuti per prestare soccorso a due persone rimaste coinvolte nello scontro tra due auto. Un uomo di 38 anni e un altro di 20 anni sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti l’automedica della Valdichiana, l’ambulanza della Misericordia di Cortona, l’ambulanza Avis di Foiano della Chiana, i vigili del fuoco e i carabinieri di Cortona.