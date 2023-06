Lukaku e un altro errore incredibile, Inter sconfitta in finale

(Adnkronos) – L’Inter perde la finale di Champions League contro il Manchester City, che vince per 1-0 a Istanbul, e Romelu Lukaku – purtroppo per lui – rischia di diventare l’uomo copertina per i nerazzurri nella amara serata. Il belga, subentrato nella ripresa al posto di Edin Dzeko, chissà quanto ripenserà alla clamorosa occasione sprecata all’89’. Sulla torre di Gosens, il centravanti ha a disposizione un comodo pallone da spingere in rete di testa: l’attaccante, con la porta spalancata, da 2 passi riesce nell’impresa di centrare i piedi del portiere Ederson.

L’errore si aggiunge alla sfortuna: al 70′ Lukaku si ritrova a far muro al tap-in di Dimarco, che cerca di ribadire in rete dopo aver colpito la traversa e invece centra il compagno di squadra. L’Inter perde un’altra finale europea, dopo quella contro il Siviglia in Europa League nel 2020. Anche in quel caso, ahilui, Lukaku si ritrovò protagonista sfortunato. Il gol su rigore al 5′ venne cancellato da una clamorosa occasione fallita nella ripresa e soprattutto dall’autogol che al 74′ regalò il trofeo agli andalusi.