Italia-Usa, Tajani: “Meloni a Washington a luglio”

(Adnkronos) – “Al mio incontro di oggi seguirà la visita negli Usa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, credo a luglio. Stiamo cercando di organizzarlo, vedremo come andranno le cose. Per adesso, posso dire che siamo molto soddisfatti e contiamo di lavorare con gli Stati Uniti in piena sinergia su tutti i fronti”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della commemorazione di Silvio Berlusconi all’ambasciata italiana a Washington.