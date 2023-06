Berlusconi, “lutto nazionale inopportuno”: da Bindi a Crisanti chi dice no

(Adnkronos) – Fa discutere la decisione di decretare il lutto nazionale per domani, giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato premier per 4 volte, quindi le esequie di Stato gli spettano di diritto, ma è sul lutto nazionale che si concentrano i distinguo. C’è poi chi contesta la disposizione sulle bandiere a mezz’asta. Esemplificativa la scelta al riguardo del rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, di non esporre bandiere a mezz’asta in Unistrasi.

“I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano ma il lutto nazionale per una persona divisiva com’è stato Berlusconi secondo me non è una scelta opportuna”, dice Rosy Bindi, ex ministra ed esponente del Partito Democratico, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Andrea Crisanti, senatore del Pd, è contrario anche ai funerali di Stato. “Comprendo con sincera empatia il dolore che la scomparsa di Silvio Berlusconi crea non solo nei suoi affetti personali, ai quali vanno le mie più sentite condoglianze, ma anche alla sua comunità politica e a un intero sistema Paese che con il suo operato e la sua figura si è identificato. Tuttavia – mette in chiaro – non posso non esprimere la mia ferma contrarietà ai funerali di Stato, che ritengo inopportuni, così come al lutto nazionale per il nostro ex presidente del Consiglio”. “Berlusconi è stato un uomo politico che ha ricoperto importanti ruoli istituzionali e condizionato la vita politica dell’Italia. Ma non dobbiamo dimenticare che alcune sue azioni non hanno avuto alcun rispetto per lo Stato che rappresentava”, afferma Crisanti.

Anche per Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio e presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile, è “inopportuno il #luttonazionale per #SilvioBerlusconi, leader politico di #ForzaItalia dal carisma indiscusso ma dall’operato discutibile. Con questa scelta il Governo dimostra di non saper discernere tra senso delle Istituzioni e tifoseria politica”, sottolinea in un tweet.

“Presidente Meloni, questo lutto nazionale non è in mio nome”, scrive su Fb Paolo Romano, il 26enne consigliere regionale Pd in Lombardia, recordman preferenze alle ultime elezioni.

Per Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare, “la decisione del governo di dichiarare il lutto nazionale è un atto di prepotenza che offende tante italiane e italiani. Apprezzo e condivido nei contenuti la dichiarazione del rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari che ha annunciato che non rispetterà questo diktat”.