Cinisi, dal 18 giugno torna ‘Un Libro in Comune’

(Adnkronos) – Ritorna a Cinisi (Palermo) “Un Libro In Comune”, la rassegna letteraria giunta alla seconda edizione promossa dal Comune di Cinisi, diretta da Franco Cascio e con il coordinamento editoriale del Mondadori Point di via Stabile 233 (Palermo). Gli appuntamenti avranno luogo, con orario di inizio alle ore 19, nella piazza Pietro Venuti, fresca di restauro. Si parte il 18 giugno con il nuovo romanzo di Roberto Alajmo “La boffa allo scecco” (Sellerio), una nuova indagine di Giovanni Di Dio, detto Giovà, protagonista dei mistery comici e grotteschi dello scrittore palermitano. Con l’autore dialoga Camillo Scaduto. Secondo appuntamento il 3 luglio con “I ragazzi di Regalpetra” (Zolfo) di Gaetano Savatteri, accompagnato dalla scrittrice Stefania Auci. Nella Sicilia degli anni Ottanta, un gruppo di ragazzi cresciuti insieme finiranno per allontanarsi e diventare nemici.

Il 30 giugno ancora Stefania Auci presenta Giusy Sciacca con “D’amore e di rabbia” (Neri Pozza Editore). L’ansia di cambiamento di una Sicilia arcaica e sanguigna che si lacera sotto le spinte di una modernità scandalosa. Ultimo appuntamento il 16 luglio con “L’ostaggio” (Zolfo) di Enrico Bellavia. Presentato da Elvira Terranova, lo scrittore e giornalista palermitano racconta la storia surreale di Renato Cortese, un poliziotto che ha combattuto la mafia e che da cacciatore si è ritrovato preda.

“Questa seconda edizione – dice Franco Cascio, ideatore e direttore editoriale della rassegna – è caratterizzata dalla qualità degli ospiti e dei volumi che saranno presentati. Ringrazio sin da adesso gli autori e le case editrici che parteciperanno alla rassegna e il Comune di Cinisi, sempre pronto a promuovere e sostenere eventi culturali”.