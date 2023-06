Funerali Berlusconi, da Barbara D’Urso a Gerry Scotti: la commozione dei volti tv

(Adnkronos) – Nel giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno scorso all’età di 86 anni, sono tanti i volti della tv che ricordano con commozione il Cav. Tanti anche i protagonisti dello spettacolo targato Mediaset che hanno dedicato un pensiero all’imprenditore e leader di Forza Italia.

“Di ricordi ne ho tanti, quello che ricordo di più è la sua vicinanza durante il periodo del Covid quando c’era il lockdown e io ero in diretta per l’azienda e gli italiani, e mi diceva ‘grazie per esserci in questo momento’. E poi ricordo la sua autoironia sapeva prendersi in giro, era veramente una mente aperta. Ci legava un grande affetto e una stima reciproca, era un uomo gentile”. Questo il ricordo della conduttrice di Mediaset Barbara D’Urso.

“Mi sto sforzando di non commuovermi, il più grande insegnamento che mi ha dato Berlusconi è il rispetto del lavoro e della gente che lavora”. Così il presentatore Gerry Scotti, prima di accedere al Duomo di Milano per assistere ai funerali dell’ex premier. Il “più bel ricordo da milanista: quando abbiamo alzato la coppa a Barcellona”, ha aggiunto.

“Siamo qui per dare l’addio a un grande uomo, televisivamente parlando devo tutto a lui, lui mi ha voluto bene e anch’io. Le sue opere rimarranno”, commenta cantante e donna di spettacolo Iva Zanicchi.



Silvio Berlusconi “era un uomo eccezionale, con il suo ingegno riusciva alla grande e metteva la sua capacità nell’editoria, in tv, nello sport e nella finanza. Ha sempre avuto un grande successo e dimostrato l’eccezionalità di una persona di grande umanità che non sarà dimenticata”, spiega lo storico conduttore tv Marco Columbro arrivando in piazza del Duomo per partecipare ai funerali.

“Ci sono centinaia di ricordi diversi uno dall’altro, ma sempre di grande affetto, stima ed è energia: mancherà anche a chi non lo ammetterà mai. Oggi è il giorno del ricordo”, il ricordo di Alba Parietti.