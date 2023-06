Torna a Cremona in Piazza Stradivari domenica 25 giugn, dalle 9.00 alle 19.00 la manifestazione “Le strade del gusto, della bellezza e del gioco”, dedicata alla promozione e alla vendita di prodotti tipici alimentari locali, italiani di qualità, artigianato, opere dell’ingegno e artisti con eventi collaterali dedicati alla musica, al gioco per bambini con la Corsa dei Grilli vintage, uno spazio per la promozione turistica della Provincia di Cremona, Strada Del Gusto Cremonese nella Terra di Stradivari, Regione Lombardia.

Spazio anche alla solidarietà con la presenza di associazioni onlus per la promozione delle loro attività e raccolta fondi (ASSOCIAZIONE TELETHON).

Ci sarà musica Country accompagnata da balli line dance la mattina dalle 10,30 alle 12,30 con il Gruppo Country Dance Again di Cremona e nel pomeriggio il repertorio pop italiano e rock di Stefano Bastia (chitarra e voce), bravissimo musicista di strada.

L’iniziativa ha il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona ed è stato inserito nel Bando “Le 4 Stagioni di Cremona 2023” con l’obiettivo di promuovere la città, il commercio di vicinato e la socializzazione.

