Calciomercato, Verratti torna in Italia? “2-3 settimane per capire”

(Adnkronos) – “Verratti lascia il Psg? Il mercato è appena iniziato, non facciamo casino… Qualsiasi cosa dovessi dire sui miei ragazzi creerebbe caos, quindi per evitare problemi non dirò niente”. Così l’avvocat Rafaela Pimenta, a margine della cerimonia di presentazione del 21° Golden Boy, in merito al prossimo calciomercato che potrebbe portare Marco Verratti lontano dal Psg dopo 11 anni. “Abbiamo bisogno di 2-3 settimane per capire i vari movimenti, è ancora presto. Verratti in Italia? Gioca in Nazionale, più italiano di così… Adesso è in vacanza e non pensiamo al suo futuro, poi vedremo”, aggiunge Pimenta.