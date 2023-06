Cracovia 2023 atletica, Ceccarelli oro nei 100 metri

(Adnkronos) –

Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri nella sua gara della division 1 degli Europei a squadre di atletica leggera in corso a Chorzow con il tempo di 10.13. Il velocista azzurro ha eguagliato il primato personale ottenuto al Golden Gala di Firenze. Argento all’olandese Raphael Bouju in 10.14 e bronzo al britannico Jeremiah Azu in 10.16.