Usa, polizia usa foto afroamericano come bersaglio a poligono

(Adnkronos) – Il dipartimento di polizia di Villa Rica, a poche decine di chilometri da Atlanta in Georgia, è finito sotto inchiesta per aver usato la foto di un afroamericano come bersaglio per un’esercitazione di tiro destinata alla popolazione civile. E’ stato lo stesso dipartimento a provocare le polemiche, sfociate poi nell’inchiesta, pubblicando sui suoi social media le foto della giornata al poligono.

“Non era nostra intenzione essere insensibili o offensivi nei confronti di nessuno”, si è difeso il dipartimento scusandosi “per ogni offesa che abbiamo provocato”. Nel tentativo di giustificarsi il capo della polizia di Villa Rica, Michael Mansour, ha detto che i bersagli con gli afroamericani sono usati in tutto lo stato per l’addestramento e che durante l’esercitazione con i civili sono stati usati anche bersagli con bianchi ed asiatici.

“E’ stato un errore innocente, sono pronto a dire che abbiamo sbagliato, ma non accetterà che si dica che sono un razzista o che il dipartimento è razzista perché abbiamo fatto un errore”, ha aggiunto parlando con Nbnews. Ma la sede locale della Naacp parla di una vicenda “estremamente offensiva”, ricordando che questi bersagli sono stati usati da altri dipartimenti di polizia e già condannati come “inappropriati ed inaccettabili”.