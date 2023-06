Tre interventi dei sanitari della Croce Verde nel giro di poche ore, l’altra notte al Juliette di via Mantova, tra le 3 e le 5 di mattina, per altrettante chiamate di soccorso a seguito di malori e abuso alcolico. I volontari del soccorso sono intervenuti poco dopo le 3 per intossicazione etilica di un 21enne, un’ora dopo per l’infortunio di un 21enne e infine poco dopo le 5, per un malore, sempre per un 24enne.

