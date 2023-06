Ucraina, Putin: “Mi occupo di operazione speciale da mattina a sera”

(Adnkronos) – Vladimir Putin si occupa dell”operazione militare speciale’ in Ucraina dalla mattina alla sera. Lo ha detto lo stesso presidente russo in un’intervista a Rossiya-1 registrata il 21 giugno scorso, secondo quanto riferito dalle agenzie di Mosca. “Certo, presto attenzione prioritaria”, ha risposto alla domanda su quanto tempo dedichi a seguire gli sviluppi dell’operazione, “la giornata inizia e finisce con questo”. Putin si dice “fiducioso” sul fatto che saranno realizzati tutti i piani e gli “obiettivi” prefissati per l’operazone.