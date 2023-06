Lana Del Rey, unica data italiana sul palco di Lido di Camaiore

(Adnkronos) –

Lana Del Rey sceglie ‘La Prima Estate’ per la sua unica data italiana e arriva sul palco di Lido di Camaiore (Lucca) domenica 2 luglio, cinque anni dopo il suo ultimo concerto in Italia. Ecco l’evento speciale che il festival annuncia a sorpresa per la sua seconda edizione, dopo aver già portato in Versilia esclusive d’eccezione quali Jamiroquai, Bon Iver, Metro Boomin, Alt-J e Chet Faker. La Prima Estate prosegue quindi eccezionalmente fino a luglio. “Amo l’Europa e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di suonare qualche altro spettacolo in vari paesi prima del mio show ad Hyde Park Londra del 9 luglio – afferma la cantautrice americana – Oggi annuncio uno spettacolo in Toscana che si terrà al Parco Bussoladomani di Lido Di Camaiore domenica prossima, il 2 luglio. Altre date saranno rivelate molto presto. Non vedo l’ora di vedervi tutti”.

Undici anni dopo aver conquistato il pubblico con ‘Born to die’, l’album di Blue Jeans e Summertime Sadness, la cantautrice americana torna sul palco con “Did you know that there’s a tunnel under ocean Blvs”, il suo nono disco uscito a marzo. Disarmante e sincero, con il suo nuovo album Lana celebra la bellezza della vita, e ha debuttato in Italia nella top10 dei dischi più venduti. Sempre a sorpresa lo scorso maggio ha pubblicato un nuovo singolo Say Yes To Heaven, non incluso nel precedente album, diventato in breve tempo virale su TikTok. Qualche numero in più: nella sua carriera ha venduto più di 16 milioni di album e ha collezionato negli anni molti riconoscimenti tra cui sei candidature ai Grammy Awards, una al Golden Globe per ‘Young and Beautiful’, e due MTV Music Awards. Prevendite a partire dalle ore 16 su: laprimaestate.it/tickets