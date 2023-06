TikTok, arrivano nuove funzioni

(Adnkronos) – TikTok annuncia nuove funzioni per il Collegamento Famigliare e il nuovo TikTok Youth Council. Si tratta di due novità per supportare ulteriormente i genitori e i tutori a garantire un’esperienza sicura agli adolescenti sulla piattaforma. Il Collegamento Famigliare introduce la possibilità di filtrare i video e gli hashtag, che si vogliono escludere, nella sezione “Per Te” del feed degli adolescenti a cui l’adulto è collegato. Per sviluppare al meglio questa funzione, già disponibile per tutti dallo scorso anno per filtrare i contenuti della sezione “Per Te” e del feed dei “Seguiti”, TikTok si è affidata agli esperti del Family Online Safety Institute, così da assicurare un bilanciamento tra quello che genitori e tutori reputano possa essere la migliore esperienza online e le preferenze dei ragazzi stessi. Un nuovo e importante tassello del sistema Content Levels, studiato per evitare che i contenuti adatti a un pubblico più maturo o temi più complessi possano raggiungere un pubblico di adolescenti tra i 13 e i 17 anni.

È stata annunciata, inoltre, la creazione di un TikTok Youth Council che diventerà operativo nella seconda parte dell’anno. Basato sull’importanza dell’ascolto degli adolescenti che hanno esperienza diretta della piattaforma, il TikTok Youth Council fornirà una nuova, più strutturata e regolare opportunità per i giovani di fornire la loro visione e contribuire in questo modo a creare l’esperienza più sicura e piacevole possibile per la community.

Una modalità, quella dell’ascolto e del confronto, che è alla base anche del Content and Safety Advisory Councils, che da oltre due anni permette un regolare confronto e scambio con oltre 50 tra accademici ed esperti di primo piano in tutto il mondo per assicurare che la piattaforma resti un luogo sicuro e inclusivo.