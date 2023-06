Casello autostradale chiuso a Castelevetro e Caorso dalle 14,30 con direzione Brescia per la perdita di carico di un mezzo pesante che trasportava cartoni e truciolati. Per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Stradale di Cremona, il materiale trasportato si è sbilanciato all’interno del mezzo e ha causato la rottura del telone che lo ricopriva rovesciandosi a terra e ingombrando la carreggiata. Oltre al mezzo pesante è rimasta coinvolta un’autovettura che ha riportato danni a un pneumatico ma fortunatamente non si registrano feriti.

Molto pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità, con un incolonnamento che a raggiunto i 7 km di lunghezza. I mezzi pesanti sono stati tutti dirottati sulla statale 10. Alle 16,15 il tratto Castelvetro – Cremona direzione nord risultava ancora chiuso.

