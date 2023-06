Secondo la classifica del “QS World University Ranking”, il Politecnico di Milano si conferma la prima università italiana e, scalando 16 posizioni, si avvicina alle migliori 100 al mondo. Un risultato raggiunto anche grazie all’eccellenza del Polo Territoriale di Cremona, come rileva Gianni Ferretti, prorettore del Polo Territoriale di Cremona del Polimi.

L’ateneo si classifica quest’anno al 123º posto su un totale di 1500 università globali, registrando un notevole miglioramento di 16 posizioni rispetto all’anno scorso e per la prima volta entra nel top 9% delle università di eccellenza globali.

Un risultato reso possibile grazie a importanti fattori, che hanno contribuito al raggiungimento di questa posizione. Il Politecnico di Milano si posiziona tra le prime 100 università al mondo per reputazione accademica e aziendale, ottenendo un miglioramento nel punteggio dell’Academic Reputation, passando dalla 96° alla 94° posizione.

Anche gli indicatori di internazionalizzazione, come il numero di docenti e studenti internazionali (International Faculty Staff e International Students), premiano il Politecnico. È particolarmente rilevante il punteggio elevato ottenuto nell’indicatore inserito quest’anno International Research Network, che valuta il livello di collaborazione internazionale nella ricerca scientifica.

Questi dati confermano gli ottimi risultati del Politecnico di Milano, che si posiziona tra le prime 20 università al mondo in Design, Architettura e Ingegneria, secondo la classifica delle migliori università per ambito disciplinare, il QS World University Rankings by Subject 2023 pubblicata lo scorso marzo. In Design e Architettura il Politecnico si classifica all’8° e 10° posto. Per quanto riguarda Ingegneria si posiziona nel top 20 mondiale, attestandosi in 18° posizione.

servizio di Cristina Coppola

