Ucraina, Meloni: “Italia lavora per pace giusta e duratura”

(Adnkronos) – “L’Italia lavora per una pace giusta e duratura” in Ucraina. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni rese alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. L’Italia sarà anche “protagonista nella ricostruzione”, ha aggiunto la premier.

“Voglio innanzi tutto unirmi al cordoglio per la recente tragedia avvenuta a largo delle coste greche, rinnovando a nome del Governo la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e il nostro impegno in ogni sede a stroncare il disumano traffico di esseri umani che continua a mietere vittime nel Mediterraneo”, ha detto Meloni. “Al Consiglio europeo straordinario del febbraio scorso, grazie all’azione dell’Italia, finalmente è stato riconosciuto da tutti gli Stati membri e dalle istituzioni europee – ha ricordato – che la migrazione è una sfida europea e dunque richiede risposte europee”.