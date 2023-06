Era stata spostata per il cantiere e ora l’effigie del sommo liutaio, che incuriosiva i turisti e ricordava ai cittadini l’importanza del palazzo, è nuovamente installata davanti al civico 57 di Corso Garibaldi a Cremona: la statua è stata riposizionata questa mattina, segno che si sta avvicinando l’inaugurazione di Casa Stradivari.

Il palazzo che fu dimora nuziale nonché primo atelier del Maestro è stato al centro di un articolato progetto di rilancio da parte di Fondazione Casa Stradivari, ente presieduto da Antonio Gambardella con la direzione artistica del violinista Fabrizio von Arx. Il restauro che ha interessato esterni ed interni è stato di tipo conservativo. Le sale del palazzo saranno dedicate a diverse attività, dalla costruzione di strumenti ad arco allo studio di strumenti musicali, con possibilità di ospitare artisti in residenza. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani.

L’apertura al pubblico di Casa Stradivari è in programma martedì 4 luglio alle 11:00 e sarà preceduta da qualche momento musicale in città: il 2 luglio alle 19:00, nel Cortile di Palazzo Comunale, il Maestro von Arx si esibirà con il suo Stradivari 1720 “The Angel” ex Madrileño insieme al clavicembalista Paolo Corsi e all’Orchestra del Conservatorio Monteverdi; il 3 luglio alle 12.00 si terrà, nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del violino, il concerto di Fabrizio von Arx con il pianista statunitense Kit Armstrong.

Il servizio di Federica Priori

