Omicidio Michelle Causo, il padre: “Ammazzata come un cane” – Video

(Adnkronos) – “L’hanno ammazzata come un cane, uccisa senza motivo. Quel ragazzo non era il fidanzato di mia figlia”. Il padre di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a Primavalle, a Roma, parla a Ore 14, su Raidue. “Mia figlia non era incinta, quel ragazzo era un amico”, dice riferendosi al 17enne di origini cingalesi fermato per l’omicidio.

“L’ho conosciuto due o tre volte, un ragazzo molto educato, più del dovuto, un ragazzo debole, tanto che dissi a mia figlia quant’è carino”, racconta dal canto suo la madre di Michelle intercettata da ‘Ore 14’ su Raidue, facendo riferimento al 17enne arrestato per l’omicidio della figlia. La donna spiega che la figlia era uscita di casa verso le 11 e che dall’una meno dieci non riuscivano a rintracciarla: “Il telefono era staccato”.

Per l’omicidio della 17enne è stato fermato un coetaneo. Rintracciato poco dopo il ritrovamento del cadavere della 17enne, il ragazzo è stato sentito in questura per tutta la notte. La polizia ha inoltre sequestrato un coltello da cucina, che potrebbe essere l’arma del delitto.

Il 17enne, rintracciato grazie alla testimonianza di un residente che lo ha visto trascinare il sacco, aveva sangue sulle scarpe. Tracce di sangue sono state trovate anche sulle scale del palazzo, dove il giovane vive insieme alla mamma, a poche centinaia di metri dai cassonetti.

Il giovane non era il fidanzato della vittima. La ragazzina, secondo quanto si apprende, inoltre, non era incinta. Quest’ultima era una delle possibili ipotesi circolate nelle prime ore del ritrovamento tra gli investigatori che tentano di capire i motivi del tragico gesto.