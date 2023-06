Palio Siena 2023, tutto pronto per il 2 luglio: orari, dove vederlo in tv

(Adnkronos) – E’ pronta la macchina della sicurezza per il Palio di Siena 2023 del prossimo 2 luglio, manifestazione che sarà trasmessa in esclusiva tv su La7 a partire dalle 17.30. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo che, affiancato da Giovanni Mazzini, racconterà, dal primo suono della campana, ogni minuto della sfida. La seconda gara è prevista il 16 agosto e sarà sempre su La7.

Le misure previste dal Questore della città, Pietro Milone, sono state al centro mercoledì 28 giugno del Tavolo Tecnico, che segue al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto. Alla riunione operativa, hanno partecipato tutti i rappresentanti delle Forze e Corpi di Polizia e degli enti ed aziende interessati alle manifestazioni del Palio, oltre al Rettore del Magistrato delle Contrade.

Il Questore Milone, in apertura della riunione, ha illustrato le misure pianificate per le quattro giornate d’impegno in vista della carriera di domenica, sottolineando che, in linea generale, è confermato il dispositivo adottato lo scorso anno.

Milone ha evidenziato, in particolare, la necessità di agevolare più possibile il deflusso, richiedendo la massima collaborazione del mondo contradaiolo, con l’obiettivo comune di garantire la sicurezza di tutti, senesi e turisti.

Le attività preventive a carattere generale e di controllo del territorio, già intensificate la scorsa settimana, con particolare riguardo alle zone di confine tra le Contrade rivali, sono state ulteriormente incrementate a partire da oggi, in tutto il centro storico ed in periferia, nelle vie di accesso alla città, con attenzione anche alle aree di parcheggio principali.

I servizi, coordinati dal dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena, coadiuvato da un Ufficiale dei Carabinieri, verranno effettuati con l’impiego di personale dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e degli equipaggi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Quest’anno, come ulteriore incremento dei servizi di controllo del territorio, sarà presente anche una pattuglia del Reparto a Cavallo proveniente da Firenze.

Oltre a garantire il regolare svolgimento delle prove e del Palio, l’obiettivo delle attività di controllo, anche a vasto raggio, che vedono l’impiego di personale in abiti civili ed in uniforme, è quello di prevenire e reprimere la commissione di reati contro il patrimonio, come scippi e borseggi e furti negli appartamenti, specie nei periodi in cui sono lasciati incustoditi.

Nelle quattro giornate, in tutta l’area limitrofa a Piazza del Campo, massima attenzione verrà rivolta, ai varchi di accesso che saranno vigilati e presidiati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, nonché dal personale della Polizia Provinciale e Municipale, con la collaborazione degli steward, per il controllo e filtraggio, anche con i metal detector, delle persone che vorranno entrare.

Coordinate da un Funzionario, le unità cinofile antiesplosivo e gli artificieri antisabotaggio, si occuperanno delle attività di bonifica, dentro la Piazza, nelle aree delle acque piovane e dei bottini sotterranei, prima delle prove e della corsa.

Il dispositivo prevede, inoltre, operatori specializzati delle Uopi della Polizia di Stato e delle Sos dell’Arma dei Carabinieri, unità qualificate per la gestione di situazioni critiche, nonché la squadra di specialisti per eventuali problematiche inerenti i droni.

La Polizia Scientifica sarà impegnata per documentare gli eventi ed eventuali criticità che dovessero insorgere durante le manifestazioni.

Sulla Torre del Mangia del Palazzo Pubblico, sarà allestito come sempre il Centro Unificato di Coordinamento, alla guida del quale è preposto un Funzionario della Questura e composto da rappresentanti di ciascuna Forza di Polizia e di Pubblico Soccorso, collegati via radio con le loro articolazioni operative, per gestire tutte le informazioni e i profili riguardanti la sicurezza, con una visione diretta sulla Piazza, in occasione delle prove serali e per il Palio del 2 luglio.

Sempre dall’alto verrà attuato un servizio specifico con l’impiego di tiratori scelti sui tetti.