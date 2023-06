Giorgia Meloni scherza a Bruxelles: “Ci sono i Red Hot Chili Peppers e noi al summit…”

(Adnkronos) – Lasciando l’hotel Amigo nel centro di Bruxelles, dopo la colazione di lavoro con altri nove capi di Stato e di governo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni scherza con un membro dello staff che la accompagna in occasione del summit di giugno. “Ma ci sono i Red Hot Chili Peppers e noi stiamo andando al Consiglio Europeo?”, dice prima di salire in auto.

La rock band californiana, fondata a Los Angeles nei primi anni Ottanta, è in concerto oggi al Festival Rock Werchter, in un paesino nei pressi di Lovanio: il suo album di maggior successo, ‘Californication’, è del 1999, con circa 15 milioni di copie vendute. Dopo la prima giornata di lavori, terminata nella notte intorno all’una e mezza, il Consiglio Europeo riprende oggi per discutere ancora di migrazioni, poi di Cina, economia e relazioni esterne.