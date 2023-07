Palio di Siena 2023, chi è Tittia: il fantino da record vincitore con la Selva

(Adnkronos) – Tittia conduce la Selva alla vittoria nel Palio di Siena del 2 luglio 2023. Il fantino 38enne ha trionfato con il cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di 10 anni, centrando la quinta vittoria consecutiva nel Palio (la sesta in totale) e stabilendo un record nella storia della corsa senese.

Tittia, all’anagrafe Giovanni Atzeni, ha debuttato nel Palio giovanissimo nel 2003 con il Nicchio. Il primo successo è arrivato nel 2007 con l’Oca. E’ imbattuto dal 2019 quando ha montato il cavallo Tale e Quale portando la Giraffa al trionfo. Ad agosto dello stesso anno vinse con la Selva, nell’ultimo Palio prima dello stop di 2 anni per covid. Nel 2022 il Palio è tornato, ancora nel segno di Tittia, a segno con una nuova doppietta per la gioia prima del Drago e poi del Leocorno. Ora, il 2 luglio 2023, il successo con la Selva. In totale, Tittia ha corso in totale 36 Palii e ne ha vinti complessivamente 10. Il cavallo vincitore ha corso 4 Palii e ne ha vinti due, compreso quello di questa sera. Tittia ha vinto il 28% dei Palii a cui ha partecipato, trionfando in rappresentanza di 6 contrade diverse. Nella sua carriera, è caduto in 10 volte ma in un’occasione il suo cavallo scosso è riuscito a trionfare. Il curriculum impressionante comprende anche 5 secondi posti. Le squalifiche, in 20 anni di duelli, sono state 2. Ultima curiosità: il soprannome ‘Tittia’ richiama un’espressione sarda che significa ‘che freddo’ e che lo stesso fantino, a quanto pare, utilizzava da giovanissimo durante gli allenamenti mattutini.