Benevento, omicidio-suicidio a San Marco dei Cavoti: morti padre e figlio

(Adnkronos) –

​Omicidio-suicidio a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento. Padre e figlio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione, entrambi morti per un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo e del Nucleo investigativo di Benevento per i rilievi, presenti il pm e il medico legale. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il padre, di circa 70 anni, ad uccidere il figlio 40enne, per poi togliersi la vita subito dopo. Alla base del gesto ci sarebbero dissidi familiari.