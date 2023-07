Wagner, audio di Prigozhin: “Presto nuove vittorie al fronte”

(Adnkronos) – Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, sarebbe tornato a far sentire la sua voce in un audio di una quarantina di secondi diffuso dal canale Telegram ‘Grey Zone’. “Oggi più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie per questo. Voglio che capiate che la nostra ‘Marcia della Giustizia’ mirava a combattere i traditori e mobilitare la nostra società. E penso che abbiamo ottenuto molto”, ha dichiarato Prigozhin nell’audio che gli viene attribuito. Il leader dei mercenari sembra fare riferimento alla rivolta, poi rientrata, della Wagner. “Nel prossimo futuro, sono sicuro che vedrete le nostre prossime vittorie al fronte. Grazie ragazzi!”, ha aggiunto.

Il destino di Prigozhin è avvolto nel mistero da 10 giorni, da quando il ‘quasi golpe’ si è fermato a 200 km da Mosca. Il leader della compagnia è stato segnalato in Bielorussia, dove sarebbe stato accolto dal presidente Aleksandr Lukashenko e dove in due occasioni è stato avvistato un aereo della Wagner. In Bielorussia, la Wagner dovrebbe trasferire una parte delle proprie attività, con il placet di Minsk che spera di sfruttare l’esperienza dei mercenari per alzare il livello delle proprie forze armate.

Intanto, la compagnia di mercenari ha annunciato lo stop di reclutamenti per un mese. “Visto che temporaneamente la Wagner non partecipa all’operazione militare speciale e visto che si sta spostando in Bielorussia, sospendiamo per un mese l’attività dei centri di reclutamento regionali”, prosegue il messaggio.