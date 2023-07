Blanco in concerto oggi all’Olimpico di Roma, biglietti e scaletta canzoni

(Adnkronos) – Conto alla rovescia per il concerto di Blanco a Roma. L’artista, classe 2003, oggi martedì 4 luglio, si esibirà per la prima volta allo Stadio Olimpico a partire dalle 21. Dopo il successo del Blu Celeste Tour, che lo ha visto esibirsi in tutta Italia, per un totale di 35 date sold out con oltre 350.000 biglietti venduti, Blanco – all’anagrafe Riccardo Fabbriconi – artista multiplatino (59 Platini e 4 Disco d’Oro all’attivo) con oltre 3 miliardi di stream complessivi, ha in serbo per il suo pubblico uno show con una setlist che include il meglio del suo repertorio, dalle hit di grande successo di ‘Blu Celeste’ fino ad arrivare ai brani di ‘Innamorato’, il suo ultimo album certificato Disco di Platino, che porterà per la prima volta dal vivo proprio allo Stadio Olimpico.

”Per me è molto importante pormi sempre nuove sfide e cercare di alzare costantemente il livello – ha spiegato l’artista – La prima delle due tappe sarà Roma, una città che per me è una seconda casa e che porto nel cuore per tantissime cose: famiglia, bellezza, calcio. Sto lavorando duramente per poter offrire uno spettacolo che possa essere magico, curato sotto ogni dettaglio per lasciare qualcosa a chi viene ad ascoltarmi. Ci saranno diverse sorprese, sotto tanti punti di vista. Solo quando mi esibisco davanti alle persone riesco ad essere completamente sincero con me stesso e con gli altri e con questo live così speciale voglio donarmi al 100%”.

Sul palco al suo fianco una band composta dal fedele produttore e polistrumentista Michelangelo, Carmine Landolfi, in arte Bdog, alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso. Continua il sodalizio con Fabio Novembre che dopo aver creato l’allestimento del ‘Blu Celeste Tour’ realizzando un’esperienza a 360° per il pubblico promette un nuovo incredibile show. L’estate live di Blanco, tra i top player, con Sfera Ebbasta e Lazza, presenti nel nuovissimo singolo del producer multiplatino Drillionaire, ‘Bon Ton’, prosegue il 20 luglio con l’atteso appuntamento allo Stadio San Siro di Milano.

I biglietti per il concerto allo Stadio Olimpico sono ancora disponibili.