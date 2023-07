Berardi-Juve, Giuntoli fissa obiettivi mercato

(Adnkronos) – Domenico Berardi e Sergei Milinkovic-Savic. Sono questi i primi obiettivi della Juventus targata Cristiano Giuntoli nel calciomercato 2023. Il dirigente ha appena iniziato l’avventura nel club bianconero assumendo la carica di ‘football director’ della società e si mette all’opera per costruire la rosa da mettere a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri. Berardi, 28 anni, sembra pronto a lasciare il Sassuolo dopo una carriera totalmente costruita in Emilia. L’esterno è stato vicino alla Juventus quasi 10 anni fa, quando però decise di rimanere in neroverde rinviando, a data da destinarsi, il salto in un top club. Ora quel momento sembra arrivato e la Juve si candida a diventare la destinazione. A Torino potrebbe sbarcare anche Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, 28 anni, è legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024: ad un anno dal parametro zero, il cartellino del giocatore ha una valutazione ‘appetibile’.

La Juve, dopo i procedimenti sportivi legati al caso plusvalenze e alla manovra stipendi, è stata penalizzata di 10 punti e ha perso la qualificazione alla Champions League conquistata sul campo. In assenza di provvedimenti disciplinari della Uefa, la Vecchia Signora dovrebbe disputare nella prossima stagione la poco remunerativa Conference League. Giuntoli, quindi, arriva in un momento in cui il club deve conciliare esigenze tecniche e di bilancio. Il calciomercato passa attraverso cessioni obbligate degli esuberi – Denis Zakaria e Weston McKennie in primis – ma non si escludono sacrifici dolorosi, con i nomi di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa associati a news e trattative. In entrata, dopo il riscatto di Arek Milik in attacco, è arrivato Timothy Weah, esterno che risponde all’identikit del giocatore ‘giuntoliano’: giovane, con ingaggio basso e ampie prospettive.