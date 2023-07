Wimbledon 2023, Berrettini batte Zverev e va agli ottavi di finale

(Adnkronos) – Matteo Berrettini batte il tedesco Alex Zverev nel terzo turno di Wimbledon 2023 e si qualifica per gli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile, dove sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. Il romano supera Zverev, testa di serie numero 19, per 6-3, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) in 2h27’.

Berrettini gioca un primo set estremamente solido. Concede e annulla una sola palla break, sfrutta nell’ottavo game la chance di strappare il servizio all’avversario, che pure piazza quasi l’80% di prime palle, e si prende la frazione per 6-3. Il secondo set scivola via all’insegna dell’equilibrio, con il dominio dei servizi. Berrettini e Zverev non si procurano nessuna palla break, epilogo obbligato al tiè-break. È sufficiente un mini-break a favore dell’azzurro per fare la differenza. Berrettini non trema nel momento chiave, 7-4 e anche il secondo set (7-6) è in cassaforte. Il terzo set è praticamente identico, ancora tie-break è ancora Berrettini perfetto quando conta di più: 7-6, vittoria e ora sfida con Alcaraz.