Ondata di caldo sull’Italia, oggi 9 città da bollino arancione

(Adnkronos) – Intensa ondata di calore sull’Italia oggi, domenica 9 luglio, con le temperature che schizzeranno oltre i 37 gradi a causa dell’anticiclone africano Cerbero. Per questa ragione il Ministero della Salute, nel suo bollettino sulle ondate di calore, ha diramato un avviso con bollino arancione per 9 città, mentre per 17 è stato diramato il bollino giallo. Bari sarà l’unica città verde.

Bollino arancione per Firenze, Roma e Frosinone (entrambe con 37 gradi di temperatura massima percepita), Palermo e Viterbo (36), Torino e Rieti (35), Perugia (34) e Bolzano (33). L’espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo ridurrà l’instabilitàò. scrive ilMeteo.it con un weekend che si preannuncia asciutto ad eccezione di qualche breve temporale sui settori alpini. Le temperature sono ovunque in aumento con valori anche di 6 gradi al di sopra delle medie e fino a 10 sulla Sardegna, dove si toccheranno punte massime di oltre 40 gradi.

I veri problemi dunque non sono solo creati dal caldo, gioca un ruolo fondamentale infatti anche l’elevato tasso di umidità che non fa altro che esaltare il livello di disagio fisico. A proposito di umidità e disagio fisico: qui sotto vi proponiamo una cartina piuttosto particolare, relativa all’humidex. Si tratta di un indice, usato in meteorologia per descrivere quanto è caldo il clima per una persona media, combinando l’effetto del calore e dell’umidità: insomma, descrive il disagio fisico. Guardate, nella fattispecie, cosa è previsto per Lunedì 10 Luglio: le zone evidenziate con il colore rosso indicano estrema cautela: attenzione dunque a quasi tutta la Valle Padana, alle regioni centrali tirreniche e alla Sardegna.