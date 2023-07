Lesioni, minacce e danneggiamento: queste le accuse di cui deve rispondere in tribunale, Chiara (nome di fantasia), che, convinta che tra il suo ex marito e la collega di lavoro di quest’ultimo ci fosse una relazione, nel gennaio del 2018 se la sarebbe presa con la rivale in amore, che si era trovata la macchina rigata e che sarebbe stata aggredita dall’imputata nel parcheggio del supermercato dove lavorava.

Nel processo, Maria (nome di fantasia), la presunta vittima, si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Monica Nichetti. La donna ha negato la relazione tra lei e l’ex marito dell’imputata, suo collega di lavoro, sostenendo di aver respinto più volte le numerose avances dell’uomo, a cui non era interessata. Suo malgrado, sarebbe stata vittima della gelosia dell’ex moglie, che oggi, sentita in udienza, ha negato ogni cosa.

Ha negato il danneggiamento dell’auto, ha negato di essersi recata al supermercato per intimare a Maria di licenziarsi, ha negato l’aggressione fisica alla rivale, alla quale però avrebbero assistito dei testimoni, così come i due messaggi offensivi inviati a Maria e a sua sorella. Ha ammesso, invece, l’unica telefonata avuta con Maria, definendola una chiamata dai toni molto tranquilli.

L’imputata ha affermato che ormai tra lei e l’ex marito, con il quale all’epoca ancora conviveva per il bene dei loro due bambini, non c’era più nulla, e che tra l’altro non era la prima volta che lui le era infedele.

In merito all’aggressione, Chiara ha riferito che quel pomeriggio si trovava al consultorio familiare, e che quindi non avrebbe potuto essere nel parcheggio del supermercato.

La sentenza sarà pronunciata il prossimo 11 dicembre.

Sara Pizzorni

