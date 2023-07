Wimbledon 2023, oggi la sfida Berrettini-Alcaraz: programma, dove vederla in tv

(Adnkronos) – Inizia la seconda settimana di Wimbledon 2023. Il tabellone maschile di oggi prevede gli ultimi ottavi di finale con super sfida, in serata, tra Berrettini e Alcaraz per un posto ai quarti. Il match tra il tennista romano e il n.1 del ranking Atp è il quarto sul Campo Centrale dell’All England Club. Il programma inizia alle 14.30, ma va aggiunta anche la partita di Novak Djokovic contro il polacco Hubert Hurkacz che ieri non è stata completata. Difficile che Berrettini scenda in campo prima delle ore 18. Il vincente della sfida tra Berrettini e Alcaraz troverà ai quarti uno tra Rune e Dimitrov, impegnati nel terzo match sul campo 1.

Nel tabellone femminile, protagoniste di oggi due giocatrici che hanno vinto questo torneo: dalle 14.30 Rybakina (campionessa in carica) contro Haddad Maia, a seguire Kvitova (regina dei Championships nel 2011 e nel 2014) contro Jabeur. Il primo match di giornata sarà Keys contro Andreeva, la 16enne russa sopresa di questo torneo: appuntamento alle 12 sul campo 2, prima di Tsitsipas-Eubanks.

Sul secondo impianto più importante di Wimbledon, la giornata si aprirà alle 14 con Medvedev-Lehecka e proseguirà con la sfida femminile tra Sabalenka – testa di serie numero 2 – e Alexandrova (non prima delle 16:00).

Le partite i potranno seguire sui canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming su Now Tv.