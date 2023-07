Rai, Sergio: “Su Facci decisione in tempi brevi e non su base strumentale”

(Adnkronos) – Questa mattina intervenendo in Consiglio di Amministrazione sulla vicenda che riguarda il giornalista Filippo Facci, l’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio ha dichiarato: “Non è mia abitudine decidere sulla base di campagne politiche strumentali ed emozionali. Non mi faccio trascinare da nessuno, motivo per il quale comunicherò la decisione presa assumendone la piena responsabilità, e comunque in tempi brevi”.

“Per il bene del servizio pubblico l’editorialista di Libero, Filippo Facci, non può condurre un programma su Rai Due”, si legge in una nota congiunta di Sandro Ruotolo, della segreteria del Partito democratico, e Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.

“Per aver colpevolizzato una donna che ha denunciato di essere stata violentata ma anche per il suo curriculum pieno di inciampi ed esternazioni sessiste. Si è scoperto anche che era stato sospeso dall’Ordine dei Giornalisti per razzismo contro l’Islam e dopo l’intervista di stamattina alla stampa non ci sono più dubbi. L’autorevolezza e la credibilità del servizio pubblico sono più importanti di un contratto a Filippo Facci”, aggiungono Ruotolo e Graziano.