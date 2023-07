Mantova, cadavere di una giovane donna trovato nel fiume Mincio

(Adnkronos) – Il cadavere di una giovane donna è stato trovato ieri sera nelle acque del fiume Mincio, a Ponti sul Mincio (Mantova). Stando alle prime informazioni il corpo non presenterebbe segni visibili di violenza o ferite. Dopo il ritrovamento il cadavere è stato portato a Mantova per degli accertamenti da parte degli inquirenti e per procedere all’identificazione.

Dallo stato in cui si trovava il corpo si esclude che fosse in acqua da molto tempo, anche per l’assenza di segni di trascinamento. Chi indaga non esclude alcuna pista, inclusa quella che il corpo possa essere compatibile con quello di una ragazza di Rovigo che risulta scomparsa da Peschiera del Garda.