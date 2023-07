Russia-Cina, presto esercitazioni militari congiunte nel Mar del Giappone

(Adnkronos) – Le forze armate russe parteciperanno a breve all’operazione ‘North. Interaction-2023’, un’esercitazione militare organizzata dalla Cina nel Mar del Giappone. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Pechino in una nota in cui si precisa che “secondo il piano annuale di cooperazione tra le forze armate di Russia e Cina, presto l’esercito russo invierà la marina e le forze aeree per partecipare al ‘North. Interaction-2023’, organizzata dal comando del teatro settentrionale dell’Esercito popolare di liberazione nella parte centrale del Mar del Giappone”.

Il ministero ha precisato che le esercitazioni saranno dedicate al tema del mantenimento della sicurezza delle rotte marittime strategiche e mireranno a migliorare l’interazione strategica tra le forze cinesi e russe, rafforzare la capacità di mantenere la pace e la stabilità regionali e rispondere a varie sfide nel campo della sicurezza.