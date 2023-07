Napoli, crolla palazzina a Torre del Greco: due estratti vivi

(Adnkronos) – Sono al lavoro i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia municipale di Torre del Greco, Napoli, per farsi strada tra le macerie della palazzina di tre piani crollata in corso Garibaldi. Due persone sono state estratte vive, al momento non risultano vittime.

Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, che era fuori città, sta rientrando per seguire da vicino le operazioni di ricerca e soccorso. Sul posto intanto sono intervenuti anche i tecnici del Comune.