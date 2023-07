WhatsApp down, problemi anche su web: cosa succede

(Adnkronos) – WhatsApp down e problemi per l’app di messaggistica, che non funziona nemmeno nella versione web. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un’impennata delle segnalazioni di malfunzionamento dalle 22 italiane, con impossibilità di inviare e ricevere messaggi. Su Twitter, arriva il messaggio del profilo @WaBetaInfo, sempre informato sulle novità relative all’applicazione: “WhatsApp sta riscontrando gravi interruzioni di servizio. Vi terrò aggiornati sulla situazioni e su ogni sviluppo” fino al “momento in cui il servizio sarà pienamente ristabilito”.

L’applicazione, secondo l’analisi di @WABetaInfo, è down perché non riesce a connettersi al server. “Il problema potrebbe condizionare utenti in tutto il mondo”, afferma il profilo, senza però azzardare cifre relative agli utenti offline. Nella tarda serata italiana, nessuna nota ufficiale della compagnia. WhatsApp, come è noto, fa parte della galassia Meta di Mark Zuckerberg con Instagram e Facebook.

A giudicare dalle informazioni disponibili sulle versioni internazionali di downdetector, i problemi non riguardano solo l’Italia: la curva delle segnalazioni si impenna ovunque, dall’Australia alla Germania, dall’Argentina agli Stati Uniti. E l’hashtag #whatsappdown decolla su Twitter.

Poco prima delle 23 italiane, la situazione inizia a migliorare: “WhatsApp sta ripristinando il suo servizio, alcuni utenti potrebbero già essere in grado di inviare e ricevere messaggi”, segnala @WABetaInfo.