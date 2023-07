Patrick Zaki libero, telefonata Meloni-Al Sisi: “Grazia gesto molto apprezzato”

(Adnkronos) – “Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell’Egitto Al Sisi, in particolare per ringraziarlo per la grazia concessa a Patrick Zaki, un gesto di grande importanza che è stato molto apprezzato in Italia”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“La telefonata – si spiega – è stata anche un’occasione per approfondire alcuni temi bilaterali e per fare un punto in vista della Conferenza sullo sviluppo e migrazioni di domenica a Roma dove l’Egitto sarà rappresentato dal Primo Ministro Madbouly. E’ stato espresso l’auspicio da entrambi i leader di poter presto avere una occasione di incontro”.

Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha evidenziato “l’importanza di rafforzare le relazioni strategiche e la cooperazione tra i due Paesi” nel corso del colloquio telefonico avuto con la premier, Giorgia Meloni. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmi. “Continuare il coordinamento e la consultazione con l’Italia” su vari dossier di interesse reciproco, dalla sicurezza all’economia con l’obiettivo di “contribuire a mantenere sicurezza e stabilità in Medio Oriente, nel Mediterraneo e nel continente africano”.