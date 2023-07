Mondiale calcio femminile 2023, Canada-Nigeria finisce 0-0

(Adnkronos) – Debutto con pareggio per il Canada ai Mondiali di calcio femminile 2023 ospitati da Australia e Nuova Zelanda, al Melbourne Rectangular Stadium le nordamericane non vanno oltre lo 0-0 contro la Nigeria con un rigore fallito dal capitano Christine Sinclair al 50′. Il Canada, oro olimpico a Tokyo, è tra i favoriti per la vittoria finale.

Inizia invece col piede giusto l’avventura della Svizzera, le elvetiche si impongono 2-0 contro le Filippine. A decidere la sfida disputata al Forsyth Barr Stadium di Dunedin, in Nuova Zelanda, il rigore allo scadere del primo tempo di Ramona Bachmann e il raddoppio al 64′ di Seraina Piubel. La Svizzera sale così in vetta al gruppo A affiancando la Nuova Zelanda vittoriosa ieri 1-0 sulla Norvegia.