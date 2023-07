Tour de France 2023, oggi 19esima tappa: programma tv, percorso e altimetria

(Adnkronos) – Il Tour de France 2023 affronta la 19esima tappa oggi, 21 luglio 2023, con la frazione di 172,8 km che porta il gruppo da Moirans-en-Montagne a Poligny. Con la maglia gialla saldamente nelle mani di Jonas Vingegaard, i corridori si apprestano ad affrontare una frazione che si annuncia vivace. Il ‘peloton’ affronta subito la Côte du Bois de Lionge (1,9 km al 5.7% di pendenza media) che precede una serie di saliscendi fino all’ascesa della Côte d’Ivory (2,3 km al 6.1%). La parte finale del tracciato è in leggera salita ma si presta ad un arrivo in volata.

La tappa sarà trasmessa in tv in chiaro da Rai 2 dalle 14.45. Eurosport, visibile a pagamento con abbonamento, trasmetterà in diretta dalle 13. Online, in streaming, su RaiPlay dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00.

ALTIMETRIA E PERCORSO