Viterbo, donna denuncia stupro: abusi avanti per due giorni

(Adnkronos) – Indagini sono in corso dopo il racconto di una donna che, ai sanitari che l’hanno soccorsa a Viterbo, ha riferito di essere stata violentata da due uomini: abusi che sarebbero andati avanti per due giorni. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che sono stati fermati dalla donna, una trentenne di origini sudamericana, in una strada del centro abitato. Ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri del comando provinciale di Viterbo.