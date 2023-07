Caldo record in Grecia, weekend più rovente degli ultimi 50 anni

(Adnkronos) – In Grecia sarà il fine settimana di luglio più caldo degli ultimi 50 anni, con temperature che potrebbero raggiungere i 45 gradi e il rischio di incendi. E’ l’avvertimento dei meteorologi, mentre i siti turistici più importanti, come l’Acropoli di Atene, hanno deciso di chiudere ai visitatori nelle ore più calde delle giornate. L’appello del governo è stato invece quello di lavorare da casa in regime di smart working per tutti coloro che possono farlo e di evitare di avventurarsi se non necessario.

Nel suo ultimo bollettino, il Servizio meteorologico nazionale ellenico (Hnms) ha avvertito che le regioni centrali e orientali della Grecia probabilmente vedranno temperature che raggiungeranno i 44 gradi centigradi oggi. E domani potrebbe essere ancora più caldo, raggiungendo i 45 gradi centigradi nella Grecia centrale. Dopo un leggero calo lunedì, martedì è prevista una nuova ondata di caldo.

I funzionari greci temono che questa potrebbe essere la peggiore ondata di caldo dall’estate del 1987, quando centinaia di morti furono collegate al clima estremo. In tutta la Grecia, sottolinea la Bbc, un certo numero di persone ha già perso la casa a causa degli incendi.