F1 Gp Ungheria 2023, Verstappen vince e Ferrari lontane

Max Verstappen ha vinto il Gp d’Ungheria 2023 centrando la settima vittoria consecutiva. La Red Bull vince l’undicesimo Gp di fila, eguagliando il primato della McLaren. Verstappen, sempre più leader del Mondiale e lanciatissimo verso il terzo titolo iridato consecutivo, precede la McLaren di Lando Norris e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Solo settimo e ottavo posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Al via Verstappen ha superato la Mercedes dall’inglese Lewis Hamilton, che non ha sfruttato là pole position e ha chiuso al quarto posto.

Quinta l’altra McLaren del giovanissimo Oscar Piastri, tra i più positivi nel weekend. Subito dietro l’altra Mercedes di George Russell (settimo in pista ma sesto per via della penalizzazione di 5 secondi a Leclerc), poi le due Ferrari del monegasco, che in una gara ha avuto diversi problemi, dal quello al primo pit stop fino alla penalità di 5 secondi per l’eccesso di velocità in pit lane, e Carlos Sainz ottavo. A chiudere la top ten le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Infine doppio ritiro per le Alpine dopo un contatto con Ricciardo che ha poi chiuso 13esimo al rientro nel circus e Zhou, quest’ultimo penalizzato di 5”, in avvio di gara.

“Nonostante la seconda posizione sono riuscito a sorpassare Hamilton con un’ottima partenza, prendendo l’interno e conquistando la posizione su Hamilton alla prima curva” ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull dopo la vittoria conquistata nel Gran Premio di Ungheria. “Questo weekend è stato un po’ una sofferenza, ma in gara abbiamo gestito bene tutte le mescole delle gomme con una macchina che si è dimostrata davvero veloce. Le ultime due stagioni sono state incredibili per noi, così come il lavoro di tutto il team che mi dà lo slancio per fare meglio ad ogni gara”, ha aggiunto l’olandese.