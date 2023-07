Zaki oggi torna in Italia

(Adnkronos) – Sarà oggi in Italia Patrick Zaki. Dopo l’arrivo dall’Egitto all’aeroporto di Malpensa, Zaki sarà accompagnato all’Università di Bologna dal Rettore Giovanni Molari e dalla professoressa Rita Monticelli. Alle 20.30 presso il rettorato si terrà un conferenza stampa con Zaki, il rettore e la professoressa. Non ci sarà, invece, alcun incontro con la stampa all’arrivo all’aeroporto di Malpensa. D’intesa con il Comune di Bologna, è in programma una festa pubblica in piazza Maggiore domenica 30 luglio alle ore 20.

Quello su Zaki “è un risultato raggiunto con pazienza e determinazione, la grazia concessa è un altro segno di rispetto che l’Italia ha in questo momento, un approccio diverso con i Paesi del Nord Africa”, ha detto ieri Giorgia Meloni, intervistata dal Tg1 delle 20. “Per noi era obiettivo importante, sono contenta di averlo centrato, non mi aspetto riconoscenza, era giusto farlo”, ha aggiunto la premier.

“Abbiamo interessi economici in Egitto, ma questo non ci esime dall’adottare alcune iniziative diplomatiche, come fatto per Zaki e come si sta facendo per Regeni – ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’ – Su entrambi i casi Al Sisi ha più volte assicurato all’Italia collaborazione e sostegno per arrivare a una soluzione. Su uno dei due si è ottenuto un risultato con l’attività diplomatica, senza clamore, senza insulti. Continueremo a fare lo stesso per Regeni”.