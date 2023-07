Israele, auto investe manifestanti: ci sono feriti

(Adnkronos) – Una persona alla guida di un’auto ha accelerato per investire deliberatamente un gruppo di manifestanti riuniti per protestare contro la riforma della giustizia in Israele, colpendo alcuni di loro. Lo riferisce il Jerusalem Post, secondo cui si contano tre feriti. L’incidente, secondo quanto riferito dai media locali, è avvenuto sulla strada 531 nei pressi di Kfar Saba, nella parte centrale di Israele. Ynet news parla di quattro feriti lievi.

La polizia israeliana ha poi reso noto di aver arrestato il presunto conducente. “Un residente di una delle comunità della regione di Sharon è stato arrestato perché sospettato di aver colpito dei manifestanti sulla superstrada 531”, ha riferito la polizia, citata da Haaretz. “Dopo una rapida indagine, la polizia ha arrestato il proprietario di un veicolo, è un ventenne”, ha proseguito la polizia, aggiungendo che le indagini sono in corso.