Anche un gruppo scout proveniente da Crema era alloggiato nella località bresciana dove la notte scorsa è avvenuta la tragedia costata la vita a Chiara Rossetti, 16 anni compiuti un mese fa, morta travolta da un albero durante un campo scout. Proveniva da Prestino, frazione di Como.

Il gruppo cremasco, contattato, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni per non creare allarmismi nei ragazzi. Tutti sono stati posti sotto osservazione dalla protezione civile del luogo e passeranno la notte al coperto e al sicuro da qualsiasi altra precipitazione.

Il comune dove è avvenuta la disgrazia è quello di Corteno Golgi in provincia di Brescia. Poco dopo le quattro un violento temporale si è abbattuto sull’alta valle Camonica, il gruppo aveva allestito il campo di tende in località Palù, non distante dal rifugio degli alpini. Il forte vento e le piogge intense hanno provocato la caduta di un albero che ha colpito una delle tende in cui stavano dormendo i ragazzi e le ragazze. Questa era stata allestita su una sorta di palafitta già esistente che è stata travolta da un grosso albero spezzatosi per il maltempo.

