Incendi, anche la Sardegna nella morsa del fuoco

Dieci incendi in contemporanea in tutta la Sardegna. Da lunedì sono effettuati 281 interventi e oggi ci sono 294 vigili del fuoco impegnati nell’Isola. I due fronti più impegnativi sono quello di Carloforte, nel Sud Sardegna, dove le fiamme ora sono sotto controllo e quello di Palmadula, nel Sassarese. Qui vigili del fuoco, corpo forestale e barracelli hanno ricevuto l’aiuto di due Canadair e un elicottero. L’intervento dall’alto è servito per evitare che le fiamme raggiungessero un agriturismo. Il fumo sta attraversando anche il centro di Cagliari a causa di un grosso incendio scoppiato nel colle di San Michele. Il fuoco avanza spinto dal vento e il fumo sta attraversando tutta la città per arrivare fino al Poetto.